Acusada de matar jovem em festa no Estrela do Sul é absolvida

Hannah Wende Sousa Silva, de 30 anos, foi absolvida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Campo Grande, nesta quinta-feira (27), pela acusação de homicídio doloso simples, no caso da morte de Blayon Lucas Sampaio da Costa, de 22 anos. O crime ocorreu em 28 de abril de 2024, durante uma festa infantil no Bairro Estrela do Sul.

O Ministério Público Estadual (MPMS) havia solicitado a condenação de Hannah, alegando que a acusada teria matado Blayon intencionalmente com um golpe de faca. No entanto, a defesa, representada pelo Defensor Público Ronald Calixto Nunes, argumentou que Hannah agiu em legítima defesa, apresentando ainda as teses de excesso culposo na legítima defesa, violenta emoção e atenuante pela confissão.

Após análise dos argumentos, o Conselho de Sentença decidiu, por 4 votos a 3, pela absolvição da ré. O juiz Carlos Alberto Garcete, que presidiu o julgamento, acatou a decisão do júri, declarando a improcedência da acusação e absolvendo Hannah Wende Sousa Silva, conforme o artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

A acusação, representada pelo MPMS, pode recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Hannah chegou a ficar presa preventivamente durante a investigação do caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também