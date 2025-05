Acusada de matar o filho com facadas, mulher é julgada nesta quarta em Campo Grande

Vai a julgamento nesta quarta-feira (7), no Tribunal do Júri de Campo Grande, Rozely Henrique, conhecida como “Buga”, acusada de assassinar o próprio filho, Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu em 21 de julho de 2024, na Rua Pirapitinga, na região do bairro Jardim Centro Oeste.

A sessão é presidida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Rozely teria desferido os golpes contra o filho após ele intervir em uma discussão entre ela e o companheiro.

Conforme os autos, o homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima teria se manifestado em defesa do padrasto e declarado ódio à acusada. Ainda segundo a acusação, Rozely se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao atingi-lo de forma inesperada.

Durante a instrução processual, a ré foi submetida a exame de sanidade mental. O laudo pericial apontou que ela apresenta grave perturbação psíquica, sendo indicada a necessidade de tratamento psiquiátrico, com recomendação de internação por, no mínimo, um ano. Apesar disso, o perito concluiu que, à época dos fatos, a denunciada possuía consciência parcial da ilicitude de sua conduta.

Rozely responde por homicídio duplamente qualificado. Caberá ao Conselho de Sentença decidir pela condenação ou absolvição. Em caso de condenação, a pena deverá ser fixada ainda nesta quarta-feira.

