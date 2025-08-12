Acusado de atirar cinco vezes contra "amigo" enfrenta julgamento nesta terça

O réu Denianderson Menezes da Conceição, de 26 anos, será julgado nesta terça-feira (12), no Tribunal do Júri de Campo Grande, acusado de tentar matar um amigo após ser cobrado por uma dívida de R$ 3 mil.

O crime ocorreu em 1º de julho de 2022, por volta das 10h30, na residência do acusado, na Rua Adolpho Pereira Barbosa, na região do bairro São Francisco. Conforme a denúncia, no início daquele ano, a vítima havia emprestado o valor ao réu.

No dia do fato, ao ir até a casa de Denianderson para cobrar o pagamento, a vítima foi recebida com ofensas. Em seguida, o acusado teria sacado um revólver calibre .38 e efetuado cinco disparos, atingindo-a na mão esquerda, abdômen e costas.

A vítima conseguiu fugir, sendo socorrida inicialmente na UPA Vila Almeida e, depois, transferida para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O Ministério Público sustenta que a tentativa de homicídio foi motivada por razão fútil, já que a cobrança da dívida teria levado o acusado a agir de forma desproporcional.

Durante a fase de instrução, Denianderson admitiu ter atirado, alegando que agiu porque acreditou que a vítima estava armada e que teria sido ameaçado de morte ou de ter a moto levada.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri e deve ser presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete. O Conselho de Sentença decidirá se o acusado será condenado ou absolvido.

