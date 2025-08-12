Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Acusado de atirar cinco vezes contra "amigo" enfrenta julgamento nesta terça

Denianderson Menezes da Conceição responde no Tribunal do Júri por crime cometido em 2022

12 agosto 2025 - 09h11Vinícius Santos

O réu Denianderson Menezes da Conceição, de 26 anos, será julgado nesta terça-feira (12), no Tribunal do Júri de Campo Grande, acusado de tentar matar um amigo após ser cobrado por uma dívida de R$ 3 mil.

O crime ocorreu em 1º de julho de 2022, por volta das 10h30, na residência do acusado, na Rua Adolpho Pereira Barbosa, na região do bairro São Francisco. Conforme a denúncia, no início daquele ano, a vítima havia emprestado o valor ao réu.

No dia do fato, ao ir até a casa de Denianderson para cobrar o pagamento, a vítima foi recebida com ofensas. Em seguida, o acusado teria sacado um revólver calibre .38 e efetuado cinco disparos, atingindo-a na mão esquerda, abdômen e costas.

A vítima conseguiu fugir, sendo socorrida inicialmente na UPA Vila Almeida e, depois, transferida para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. O Ministério Público sustenta que a tentativa de homicídio foi motivada por razão fútil, já que a cobrança da dívida teria levado o acusado a agir de forma desproporcional.

Durante a fase de instrução, Denianderson admitiu ter atirado, alegando que agiu porque acreditou que a vítima estava armada e que teria sido ameaçado de morte ou de ter a moto levada.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri e deve ser presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete. O Conselho de Sentença decidirá se o acusado será condenado ou absolvido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem -
Polícia
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
BPMTran -
Polícia
Procurado por crime sexual, homem é preso após acidente na Capital
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Unei Dom Bosco -
Justiça
Defensoria pede na Justiça água quente para banho de internos da Unei na Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'