Acusado de atirar contra três irmãos em Campo Grande é julgado nesta terça

Nesta terça-feira (17), Cleyton Morais dos Santos Miranda, 29 anos, é submetido a julgamento popular pela tentativa de matar três irmãos em Campo Grande. O crime ocorreu em 3 de novembro de 2022, por volta das 19h20, na Rua Lúcia Helena Coelho Maimone, bairro Bosque Santa Mônica II.

Segundo a denúncia, o acusado tentou matar as vítimas — identificadas nesta reportagem como (1), (2) e (3) —, mas não consumou o crime devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data dos fatos, a vítima (3) aguardava atendimento médico na recepção da UPA Santa Mônica, onde sua namorada estava sendo atendida. O denunciado, acompanhado de sua própria namorada, teria ameaçado a vítima (3) com uma arma de fogo, dizendo: "Aqui nós se resolve assim", acreditando que ele estava olhando para sua companheira.

A vítima (3) procurou seus irmãos (1) e (2) para que retirassem sua namorada da UPA, porém, ela recebeu alta e foi para casa sozinha. Com a chegada dos irmãos da vítima (3), o denunciado efetuou vários disparos contra eles, atingindo apenas a vítima (1) com cerca de quatro tiros.

O Ministério Público Estadual esclarece que o crime não foi consumado porque as vítimas conseguiram fugir e se abrigar em uma residência próxima. Após os disparos, o acusado fugiu em direção desconhecida. A vítima baleada foi socorrida e encaminhada à Santa Casa, onde recebeu atendimento eficaz.

A defesa do acusado requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para crime não doloso contra a vida. No entanto, ele será julgado por homicídio, cabendo ao conselho de sentença decidir sobre as alegações.

Durante as investigações, o acusado afirmou que não conhecia as vítimas, que disparou sete vezes, mas sem intenção de matar. Relatou possuir a arma para defesa pessoal, adquirida anteriormente, marca Taurus, pelo valor de R$ 8 mil. Alegou acreditar que um dos irmãos estava armado e que efetuou os disparos na direção dos três, porém sem intenção homicida.

O julgamento é presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O resultado deve ser divulgado ainda nesta terça-feira, podendo ser condenação, absolvição ou desclassificação do crime.

