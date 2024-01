Acusado de emprestar arma para assassinato de Rhennan deve enfrentar júri popular

Após um recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Justiça, por meio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou o julgamento por júri popular de Diego Laertes Viera Vasconcelos.

Ele é acusado de emprestar a arma utilizada no assassinato de Rhennan Matheus Oliveira Tosi, 21 anos, ocorrido em 31 de outubro de 2021, no estacionamento do Bioparque Pantanal, localizado na Avenida Afonso Pena.

Inicialmente, Diego Laertes Viera Vasconcelos foi considerado inocente em primeira instância. Contudo, o MPMS recorreu ao TJMS, que alegou que "ele alterou sua versão sobre os fatos em juízo com o nítido intento de esquivar-se da aplicação da lei", resultando na decisão de levá-lo a julgamento por júri.

A defesa de Diego Laertes Viera Vasconcelos contestou a decisão do TJMS, argumentando violações legais no processo que o encaminhou ao júri popular. A primeira tentativa de levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi inadmitida. Diante disso, a defesa recorreu novamente, aguardando uma nova análise para determinar se o caso será discutido ou não no STJ.

Além de Diego Laertes Viera Vasconcelos, Jhonny Souza da Mota também foi acusado e condenado no caso. Ele foi denunciado pelo crime de homicídio, uma vez que teria disparado tiros contra a vítima.

O processo segue em tramitação na Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também