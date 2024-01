Acusado de homicídio em Campo Grande recorre para não ir a júri popular

Saiba Mais Polícia Jovem morre 23 dias após ser baleado em conveniência no Santa Luzia

Rafael de Brito Ferreira, de 38 anos, identificado como autor do homicídio a tiros de Michael Douglas Martins da Costa, ocorrido em 14 de janeiro de 2023, no Bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande, recorreu da decisão que o mandou sentar no banco dos réus do Tribunal do Júri.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) aponta Rafael como responsável não apenas pelo homicídio, mas também por ferir a tiros a sogra de Michael Douglas Martins da Costa durante o crime.

A defesa de Rafael interpôs recurso, alegando legítima defesa, buscando a absolvição sumária junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O MPMS é contrário ao pedido de absolvição sumária e defende que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão sobre o recurso de Rafael de Brito Ferreira será analisada pela Terceira Câmara Criminal do TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Jovem morre 23 dias após ser baleado em conveniência no Santa Luzia

Deixe seu Comentário

Leia Também