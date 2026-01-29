Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Acusado de homicídio por espancamento é julgado hoje em júri popular na Capital

O crime aconteceu na noite do dia 10 de março de 2025, na rua Patrocínio, no bairro Jardim Centro-Oeste

29 janeiro 2026 - 11h54Vinícius Santos
Caso aconteceu durante a madrugadaCaso aconteceu durante a madrugada   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Acontece nesta quinta-feira (29), no Fórum de Campo Grande, o júri popular do réu Edney Pereira Luciano, de 33 anos, acusado de matar Miguel Begues dos Santos, de 58 anos, com espancamento e golpes de arma branca.

O julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. O crime aconteceu na noite do dia 10 de março de 2025, na rua Patrocínio, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

De acordo com a acusação, Edney teria cometido o homicídio mediante emprego de meio cruel, considerando o uso de arma branca e o exagerado número de golpes, que, segundo o Ministério Público, teriam provocado intenso sofrimento à vítima.

Durante a tramitação do processo, a defesa do réu sustentou que as provas apresentadas seriam frágeis e insuficientes. A defesa ainda deve discutir outras teses defensivas durante a apresentação do caso ao Conselho de Sentença, ao longo da sessão desta quinta.

O julgamento é realizado pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A expectativa é de que o veredicto seja proferido ainda hoje. Vídeo mostra o espancamento: 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcos Marcello Trad -
Justiça
Justiça declara nulo ato que efetivou Marquinhos Trad na ALEMS sem concurso público
Não há prazo para análise da extradição.
Justiça
Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA
Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Justiça
Tentativa de homicídio em Campo Grande 'rende' pena de 3 anos em regime aberto
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Motorista bêbado que matou criança e idosa em acidente na Capital vai a júri popular
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Procurador-Geral de Justiça Romão Ávila - Foto: Assecom/MPMS
Justiça
Sem concorrência, Romão Ávila deve seguir como chefe do MPMS
MPMS investiga empresa turística em Bonito por poluição e destruição de vegetação aquática
Justiça
MPMS investiga empresa turística em Bonito por poluição e destruição de vegetação aquática
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Prefeitura é acionada na Justiça por deixar população em situação de rua "desassistida"

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores