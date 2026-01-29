Acusado de homicídio por espancamento é julgado hoje em júri popular na Capital

Acontece nesta quinta-feira (29), no Fórum de Campo Grande, o júri popular do réu Edney Pereira Luciano, de 33 anos, acusado de matar Miguel Begues dos Santos, de 58 anos, com espancamento e golpes de arma branca.

O julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. O crime aconteceu na noite do dia 10 de março de 2025, na rua Patrocínio, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

De acordo com a acusação, Edney teria cometido o homicídio mediante emprego de meio cruel, considerando o uso de arma branca e o exagerado número de golpes, que, segundo o Ministério Público, teriam provocado intenso sofrimento à vítima.

Durante a tramitação do processo, a defesa do réu sustentou que as provas apresentadas seriam frágeis e insuficientes. A defesa ainda deve discutir outras teses defensivas durante a apresentação do caso ao Conselho de Sentença, ao longo da sessão desta quinta.

O julgamento é realizado pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A expectativa é de que o veredicto seja proferido ainda hoje. Vídeo mostra o espancamento:

