sexta, 30 de janeiro de 2026
Justiça

Acusado de homicídio por espancamento em Campo Grande é condenado a 10 anos de prisão

O julgamento aconteceu na 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida

30 janeiro 2026 - 08h23Vinícius Santos
Caso aconteceu durante a madrugada

Edney Pereira Luciano, de 33 anos, foi condenado a 10 anos de reclusão pelo homicídio de Miguel Begues dos Santos, de 58 anos. O crime ocorreu na noite de 10 de março de 2025, na rua Patrocínio, no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, e envolveu espancamento e golpes de arma branca.

O julgamento aconteceu na 1ª Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, mas também considerou a tese defensiva de domínio de violenta emoção, afastando a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O juiz determinou que o regime inicial de cumprimento da pena será fechado e não aplicou a atenuante da confissão, pois a pena foi fixada no mínimo legal. Vídeo mostra o espancamento:

