Acusado de matar a namorada 'reaparece' após ameaça de prisão em Campo Grande

Rafael de Souza Carrelo, 22 anos, acusado de homicídio no caso envolvendo a morte de sua namorada, Mariana Vitória Vieira Lima, 19 anos, em maio de 2021, em Campo Grande, apareceu no processo judicial depois que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) ameaçou tomar medidas legais devido à sua ausência.

O MPMS solicitou que Rafael comparecesse em juízo ou justificasse sua falta no quinto dia útil deste mês, quando era necessário dirigir-se ao cartório do fórum para informar seu endereço e atividades. O não cumprimento dessa obrigação resultaria em sua prisão.

Diante da iminência de medidas legais, Rafael compareceu para dar seguimento aos procedimentos e evitar sua prisão. O JD1 Notícias chegou a noticiar o que parecia ser um 'desaparecimento do processo'.

Na justificativa apresentada pela defesa, alega-se que, embora Rafael tenha comparecido no dia 08 para cumprir as condições, o fórum estava fechado. O equívoco foi atribuído a uma informação incorreta fornecida pelo genitor de Rafael, que sugeriu a possibilidade de recesso judiciário em dezembro.

Ao perceber o não comparecimento, a defesa orientou Rafael a comparecer corretamente em 15 de dezembro, cumprindo as condições estabelecidas. A defesa solicita o acolhimento da justificativa, argumentando que a falha não foi por má fé, destacando o histórico de comparecimento mensal de Rafael desde o início do processo.

A decisão sobre a validade da justificativa está agora nas mãos do juiz, que avaliará os argumentos apresentados pela defesa.

