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Justiça

Acusado de matar esposa e filha bebê senta no banco dos réus hoje em Campo Grande

Caso provocou revolta popular pela brutalidade empregada contra as vítimas, que tiveram os corpos incendiados pelo réu confesso João Augusto Borges de Almeida

27 maio 2026 - 06h35Vinícius Santos     atualizado em 27/05/2026 às 08h03
Foto: Reprodução/Redes SociaisFoto: Reprodução/Redes Sociais  

O Tribunal do Júri de Campo Grande realiza nesta quarta-feira (27) o julgamento de João Augusto Borges de Almeida, de 22 anos, acusado de matar a companheira, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophie Eugênia Borges de Medeiros, de apenas 10 meses. O caso, que chocou moradores da Capital pela brutalidade das mortes, deve movimentar o fórum durante todo o dia.

A sessão será presidida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, e ocorre sob reforço no esquema de segurança devido à grande repercussão do crime e à expectativa de presença de familiares, amigos das vítimas e população interessada em acompanhar o desfecho judicial.

A expectativa é de um julgamento longo e marcado por forte comoção. A brutalidade atribuída ao crime e o fato de uma bebê estar entre as vítimas transformaram o processo em um dos mais impactantes já levados ao Tribunal do Júri recentemente em Campo Grande.

Durante o júri, os jurados deverão analisar as provas reunidas pela investigação, além dos depoimentos e argumentos apresentados pelo Ministério Público e pela defesa do acusado. 

Mãe e filha foram encontradas carbonizadas

De acordo com a investigação, João Augusto e Vanessa mantinham um relacionamento há cerca de dois anos e tinham uma filha em comum, a pequena Sophie.

Segundo a denúncia, no dia do crime, ocorrido em 26 de maio de 2025, o casal teria iniciado uma discussão enquanto a bebê estava na cama do quarto junto aos pais.

Em determinado momento, conforme consta nos autos, o acusado teria asfixiado Vanessa e, em seguida, também estrangulado a filha do casal.

Após as mortes, segundo a apuração, João deixou os corpos no imóvel e retornou ao trabalho normalmente. No fim do dia, colocou os corpos das vítimas no porta-malas do veículo, foi até um posto de combustíveis, comprou gasolina e seguiu para uma região afastada no Indubrasil.

No local, ainda conforme a investigação, ele retirou os corpos do carro e ateou fogo nas vítimas antes de fugir. Mãe e filha foram encontradas totalmente carbonizadas.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a linha investigativa, o acusado teria cometido os crimes por não desejar continuar com as responsabilidades paternas e também por sentimento de ódio e vingança contra Vanessa, diante dos conflitos vividos no relacionamento.

Confessou o crime durante depoimentos

Conforme dados processuais, João Augusto confessou ter matado Vanessa nas duas vezes em que foi ouvido, tanto na delegacia quanto em juízo.

Em relação à filha, o acusado alegou que não queria matar a bebê, mas afirmou que “perdeu o controle” e acabou estrangulando Sophie.

Frieza impressionou policiais da investigação

A postura do acusado durante os depoimentos chamou atenção até mesmo dos investigadores que atuaram no caso.

Na época, o delegado Rodolfo Daltro afirmou que João Augusto teria confessado os crimes sem demonstrar remorso, demonstrando preocupação apenas em saber se seria preso.

Ainda conforme relatado pelo delegado, o acusado contou que asfixiou as vítimas, levou os corpos até a região do Indubrasil e ateou fogo nos cadáveres.

Defesa diz esperar julgamento dentro da legalidade

O JD1 procurou o advogado Willer Almeida, responsável pela defesa de João Augusto, para comentar a expectativa em relação ao julgamento. “A defesa recebe o julgamento com a seriedade que o caso exige. Não se trata de criar expectativa em um processo criminal, até porque envolve, de um lado, a perda irreparável de vidas humanas e, de outro, a liberdade e o destino de uma pessoa submetida a esse julgamento estatal. A defesa espera que o julgamento ocorra dentro dos limites da legalidade, do devido processo legal e da imparcialidade, sem excessos acusatórios ou emocionais, para que a decisão final reflita a justiça e a exata medida de responsabilidade eventualmente reconhecida pelo Tribunal do Júri, que ocorrerá na quarta-feira.”

 

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