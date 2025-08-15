Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho enfrenta júri popular

Leandro Gonçalves dos Santos, o "Chupeta", senta-se nesta sexta-feira no banco dos réus para responder pela execução de Adevilson Silva de Souza

15 agosto 2025 - 08h37Vinícius Santos
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupaRapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa   (JD1 Notícias/Reprodução/Redes Sociais)

Leandro Gonçalves dos Santos, o “Chupeta”, é julgado nesta sexta-feira (15) no Tribunal do Júri, acusado de matar a tiros Adevilson Silva de Souza em 2021, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O acusado está preso desde fevereiro de 2024, quando foi capturado, e desde então permanece sob custódia preventiva pelo crime. Conforme a denúncia, Leandro teria agido por motivo torpe, após descobrir que sua companheira manteve um relacionamento amoroso com a vítima enquanto ainda viviam juntos.

A acusação aponta que ele teria surpreendido Adevilson e efetuado disparos à queima-roupa, dificultando qualquer reação. Câmeras de segurança registraram o momento em que o acusado desce de uma motocicleta, se aproxima e dispara pelo menos seis vezes contra a vítima.

O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos, e o resultado — seja pela condenação ou absolvição — deve ser divulgado ainda hoje. 

Como funciona o júri popular?

O júri popular é previsto na Constituição Federal como garantia individual para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ele funciona em duas fases.

A primeira é a instrução processual, em que se produzem provas e se decide se o caso vai ou não a julgamento.

A segunda é o julgamento em si, realizado por sete jurados escolhidos entre 25 convocados para a sessão. Essas pessoas, que não são juízes de carreira, formam o Conselho de Sentença e decidem o destino do réu.

No plenário, são ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e depois o réu. Em seguida, acusação e defesa apresentam seus argumentos, podendo haver réplica e tréplica.

Depois, os jurados votam de forma sigilosa respondendo “sim” ou “não” aos quesitos apresentados pelo juiz. O magistrado anuncia a decisão final, que deve respeitar o que foi decidido pelos jurados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Promotor investiga possível omissão da prefeitura de Dourados em abrigar animais
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Administradora fecha acordo de R$ 16,9 mil com MP por desmatamento em Aquidauana
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Homem vai a júri nesta quinta por ajudar em assassinato de mulher no Jd. Los Angeles
Zona de Amortecimento -
Justiça
Promotores recomendam que Imasul paralise obras no Parque Estadual do Prosa
Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande