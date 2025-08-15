Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão

Leandro Gonçalves dos Santos, conhecido como “Chupeta”, foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por matar a tiros Adevilson Silva de Souza. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (15) no Tribunal do Júri da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime aconteceu em 23 de setembro de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Miguel Ângelo, esquina com a Rua Taumaturgo, no Bairro Jardim Aero Rancho. Câmeras de segurança registraram o momento em que Chupeta atirou contra a vítima.

Segundo a denúncia, o homicídio ocorreu após Chupeta descobrir que sua companheira mantinha relacionamento com a vítima enquanto ainda viviam juntos.

O acusado está preso desde 1º de fevereiro de 2024. Durante o julgamento, confessou o crime perante os jurados, mas não colaborou na fase policial para esclarecer a autoria.

A defesa pediu absolvição com base em clemência e alegou relevante valor moral e social, argumentando que a vítima teria humilhado Chupeta ao manter relacionamento extraconjugal com sua mulher grávida.

O Conselho de Sentença, por maioria, condenou o acusado por homicídio qualificado. O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da prisão, Chupeta deve pagar R$ 10 mil de indenização mínima aos familiares da vítima a título de dano moral. Ele pode recorrer da condenação, mas permanecerá preso. Veja as imagens do crime:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também