Justiça

Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão

Juiz Aluizio Pereira dos Santos também determinou que acusado pague indenização aos familiares da vítima

15 agosto 2025 - 16h01
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupaRapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa   (JD1 Notícias/Reprodução/Redes Sociais)

Leandro Gonçalves dos Santos, conhecido como “Chupeta”, foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por matar a tiros Adevilson Silva de Souza. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (15) no Tribunal do Júri da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime aconteceu em 23 de setembro de 2021, por volta das 19 horas, na Rua Miguel Ângelo, esquina com a Rua Taumaturgo, no Bairro Jardim Aero Rancho. Câmeras de segurança registraram o momento em que Chupeta atirou contra a vítima.

Segundo a denúncia, o homicídio ocorreu após Chupeta descobrir que sua companheira mantinha relacionamento com a vítima enquanto ainda viviam juntos.

O acusado está preso desde 1º de fevereiro de 2024. Durante o julgamento, confessou o crime perante os jurados, mas não colaborou na fase policial para esclarecer a autoria.

A defesa pediu absolvição com base em clemência e alegou relevante valor moral e social, argumentando que a vítima teria humilhado Chupeta ao manter relacionamento extraconjugal com sua mulher grávida.

O Conselho de Sentença, por maioria, condenou o acusado por homicídio qualificado. O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da prisão, Chupeta deve pagar R$ 10 mil de indenização mínima aos familiares da vítima a título de dano moral. Ele pode recorrer da condenação, mas permanecerá preso. Veja as imagens do crime:

