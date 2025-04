Acusado de matar homem após confusão em bar na Capital é julgado

Está sendo julgado nesta terça-feira (8), na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Rafael de Brito Ferreira, acusado de matar a tiros Michael Douglas Martins da Costa. O crime ocorreu em 14 de janeiro de 2023, nas imediações de um bar localizado no Bairro Vila Santa Luzia.

Conforme as investigações, além de atingir fatalmente Michael Douglas, Rafael também teria ferido a tiros a sogra da vítima durante a ação criminosa. O caso agora é analisado pelo júri popular, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida.

O acusado responde por homicídio consumado e tentativa de homicídio. Em sua defesa, Rafael afirma ter agido por legítima defesa, alegando que Michael teria mexido com sua esposa antes do crime. No entanto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contesta essa versão.

Rafael foi preso após o crime, mas conseguiu liberdade provisória e passou a cumprir medidas cautelares, como o comparecimento mensal à Justiça. O julgamento ocorre ao longo do dia, com previsão de resultado ainda hoje.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também