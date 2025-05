Acusado de matar homem com pauladas em Campo Grande vai passar por exame de sanidade

A Justiça de Campo Grande determinou que Wellington Francisco Guerra, acusado de matar Lauro Moraes Pereira entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2024, seja submetido a um exame de insanidade mental.

O pedido foi feito pela defesa do acusado, representada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS), e atendido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

O exame suspende temporariamente o processo contra Guerra, que está preso, e um perito médico será responsável por responder a uma série de quesitos relacionados à saúde mental do acusado.

Entre as perguntas que serão analisadas estão se Wellington Francisco Guerra apresenta alguma enfermidade ou deficiência mental e se, em razão disso, ele tinha plena capacidade de compreender a ilicitude de seus atos no momento do crime.

A vítima, Lauro Moraes Pereira, foi assassinada brutalmente enquanto dormia em sua residência no bairro Center Park. A nomeação do perito foi concluída, e ele deverá ser intimado para dar início aos trabalhos de avaliação.

