Acusado de matar Michelli Alves e deixar outros três feridos, Charles vai a Júri Popular

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande aceitou as acusações da promotoria de Justiça contra Charles de Goes Junior pela morte de Michelli Alves Custódio e atropelamento de outras duas pessoas e encaminhou o processo para julgamento no Tribunal do Júri em setembro.

Charles De Goes Junior, atropelou e matou Michelli Alves Custódio na madrugada do dia 13 de outubro de 2022, e deixou Victor Nunes e Samantha feridos ao atingi-los, sendo que chegou a andar com Victor no capô do carro, mesmo a vítima gritando para que ele parasse, ainda conforme o processo, Joyce Perez Januário que estava no carro no banco do passageiro também se feriu.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso Do Sul , conforme a decisão Charles assumiu o risco de produzir um grave acidente e provocar a morte de outras pessoas, ao dirigir embriagado. Além disso, testemunhas afirmaram que Charles estava em alta velocidade e chegou a subir na calçada, quando atingiu as vítimas.

"Portanto, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, é evidente a presença de dolo na conduta do denunciado Charles de Goes Junior, pois, conduziu veículo automotor sob efeito de álcool, em velocidade incompatível com a via, não conseguiu realizar uma curva, portanto, assumiu o risco de provocar o resultado lesivo, não se importando se tal conduta viesse a ocasionar o evento morte, o que de fato ocorreu com relação a uma das quatro vítimas", diz o MP.

O acusado foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado que dificultou a defesa da vítima fatal, e tentativa de homicídio contra Samantha, Victor e Joyce.

O Juiz Aluízio não considerou o pedido da defesa de Charles como hmicídio culposo, quando não há intençã de matar e determinou que o acusado vá a Júri Popular em setembro por crime doloso contra a vida.

