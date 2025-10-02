Menu
Justiça

Acusado de matar mulher em acidente pega 5 anos de prisão no semiaberto em Nova Alvorada do Sul

A vítima tinha 42 anos; o réu ainda terá o direito de dirigir suspenso por 7 meses e 22 dias

02 outubro 2025 - 17h02Vinícius Santos
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente - Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -   (Foto: Reprodução/Processo)

Em julgamento nesta quinta-feira (2), Carlos Eduardo Santos Ferreira, 27 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por causar o acidente que matou Palmirita de Paula Galdino, 42 anos, em Nova Alvorada do Sul.

O acidente aconteceu em 25 de julho de 2021, por volta das 21h, na avenida Irineu de Souza Araújo, esquina com a rua Heitor de Almeida Camargo. 

De acordo com o processo, Carlos Eduardo pilotava uma motocicleta de alta performance embriagado quando bateu na traseira da Honda Biz da vítima. Palmirita foi arremessada e sofreu traumatismo craniano, morrendo no local.

No júri, os jurados aceitaram a tese de defesa de que ele não teve intenção de matar, desclassificando o crime para homicídio culposo. Além da prisão, o direito de dirigir foi suspenso por 7 meses e 22 dias. 

O réu cumprirá a pena em regime semiaberto e já está em liberdade, podendo recorrer sem começar a cumprir a condenação. Não houve determinação de indenização à família da vítima.

Vanguard - Sound

