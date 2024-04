Acusado de matar namorada em 'brincadeira' no trânsito vai a julgamento em maio

A 1ª Vara do Tribunal do Júri agendou para o dia 07 de maio de 2024, às 08:00 horas, o julgamento de Rafael de Souza Carrelo, de 22 anos. Ele é acusado de causar a morte de sua namorada, Mariana Vitória Vieira Lima, de 19 anos, em uma suposta "brincadeira" ocorrida em maio de 2021, em Campo Grande.

Mariana Vitória foi atropelada durante a madrugada de 15 de maio de 2021. Ela estava no capô do carro de Rafael, um Toyota Etios, quando ele saiu da pista e colidiu com uma árvore e, em seguida, com um poste, na Avenida Arquiteto Ruben Gil de Camilo. Esta avenida liga a Afonso Pena à Via Parque.

Rafael de Souza Carrelo está respondendo à ação penal em liberdade. Ele comparece regularmente ao juízo para provar seu endereço e atividade que exerce. Ele é acusado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) de praticar homicídio por dolo eventual e embriaguez ao volante. Rafael tentou recorrer contra a decisão que o mandou ao tribunal do júri, mas seu pedido foi indeferido.

