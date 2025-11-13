Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Justiça

Acusado de tentar matar agiota após cobrança em Campo Grande vai encarar júri popular

O acusado não teria gostado de ser cobrado sobre um empréstimo de R$ 55 mil

13 novembro 2025 - 10h38Vinícius Santos

Em decisão unânime, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmaram que Alesson de Oliveira Jara deve enfrentar júri popular pela tentativa de homicídio contra um agiota a quem devia dinheiro.

O ataque ocorreu em 13 de abril de 2024, entre 09h e 11h20, na rua Dona Deolinda Pereira de Souza, Bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima sobreviveu ao ataque a tiros perpetrado pelo acusado.

O juiz de primeiro grau da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande havia pronunciado Alesson de Oliveira Jara como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, referente a homicídio qualificado, determinando que ele fosse submetido ao crivo popular.

O acusado recorreu ao TJMS, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, questionando o reconhecimento pessoal e solicitando o afastamento das qualificadoras. No entanto, os desembargadores negaram os pedidos e mantiveram o julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando que existem “robustos indícios acerca da prática da tentativa de homicídio qualificado”.

As qualificadoras permanecem, uma vez que os elementos colhidos indicam que o crime foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, revelando emboscada, e que houve motivação torpe relacionada à dívida existente entre as partes. 

Para os magistrados, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a manutenção das qualificadoras no julgamento. Com a negativa do recurso, o processo retorna à Vara do Júri, onde será definida a data do julgamento. 

Dinâmica do crime

Conforme os dados processuais, o ataque ocorreu após a vítima cobrar Alesson de Oliveira Jara sobre um empréstimo de R$ 55 mil que não havia sido pago. No dia do crime, por volta das 07h20, o acusado dirigiu-se à residência da vítima em um veículo Fiat Palio, cor prata, e permaneceu no local à espreita. 

Por volta das 08h32, quando a vítima saiu de casa para retirar o lixo, Alesson efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a. Após o ataque, o acusado fugiu do local, acreditando ter ceifado a vida da vítima. 

Contudo, o delito não se consumou, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa, onde recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi qualificado pelo motivo torpe, uma vez que Alesson tentou matar a vítima motivado por ódio devido às cobranças insistentes sobre a dívida não quitada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação aconteceu em vários estados
Justiça
Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Viatura Polícia Militar
Justiça
Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS
Foto:
Justiça
Justiça de MS encerra 300 processos durante a Semana da Conciliação
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Interior
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Divulgação -
Interior
Barracos de sem-terra às margens da MS-141 motivam investigação do Ministério Público
Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte -
Justiça
Acusados de matar pai e filho em racha na região norte vão a júri popular, confirma TJMS
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Equipe envolvida na conciliação -
Justiça
TRT finaliza processos longos de usina falida e garante direitos de trabalhadores em MS
Agente da PF durante a operação -
Justiça
CNJ abre processo disciplinar contra desembargadores em apuração de venda de sentenças
Divulgação -
Interior
TJ leva serviços judiciais e sociais a Brasilândia e atende mais de 1,2 mil pessoas

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande