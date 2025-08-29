Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri

O Conselho de Sentença decidiu absolver Deivison Antônio de Oliveira, de 24 anos, acusado de tentativa de homicídio contra um desafeto em abril de 2024, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças.

O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (29), pelo rito do Tribunal do Júri, na 2ª Vara, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. A absolvição foi determinada por insuficiência de provas da autoria, conforme requereu o Promotor de Justiça George Zarour Cezar.

O defensor público Iran Pereira da Costa Neves acompanhou a tese da acusação e sustentou a desclassificação do crime para lesão corporal, além da exclusão das qualificadoras.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu as teses da acusação e da defesa, absolvendo o réu. O juiz determinou a expedição de alvará de soltura, caso ele não esteja preso por outro motivo.

Espancamento quase terminou em morte

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na madrugada de 26 de abril de 2024, na rua Três Marias, em uma região conhecida como “Portelinha”. A vítima foi agredida com um objeto contundente, socos e chutes, ficando gravemente ferida, mas sobreviveu.

A investigação aponta que o ataque teria sido motivado por vingança, após a vítima afirmar ser policial. Ainda segundo a denúncia, os agressores dificultaram a defesa da vítima, que estava desamparada e desacordada. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico, apresentando lesões traumáticas de natureza gravíssima.

Outro homem, Matheus Lucas de Oliveira Ribeiro, chegou a responder ao processo, mas foi impronunciado e teve a soltura determinada. Apenas Deivison foi submetido a julgamento. Ele já possui registros criminais anteriores, incluindo violência doméstica, tráfico de drogas e atos infracionais cometidos quando menor de idade.

