Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Justiça

Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri

Defesa e acusação concordaram na ausência de provas suficientes para condenação

29 agosto 2025 - 15h17Vinícius Santos

O Conselho de Sentença decidiu absolver Deivison Antônio de Oliveira, de 24 anos, acusado de tentativa de homicídio contra um desafeto em abril de 2024, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças.

O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (29), pelo rito do Tribunal do Júri, na 2ª Vara, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos. A absolvição foi determinada por insuficiência de provas da autoria, conforme requereu o Promotor de Justiça George Zarour Cezar.

O defensor público Iran Pereira da Costa Neves acompanhou a tese da acusação e sustentou a desclassificação do crime para lesão corporal, além da exclusão das qualificadoras. 

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu as teses da acusação e da defesa, absolvendo o réu. O juiz determinou a expedição de alvará de soltura, caso ele não esteja preso por outro motivo.

Espancamento quase terminou em morte

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu na madrugada de 26 de abril de 2024, na rua Três Marias, em uma região conhecida como “Portelinha”. A vítima foi agredida com um objeto contundente, socos e chutes, ficando gravemente ferida, mas sobreviveu.

A investigação aponta que o ataque teria sido motivado por vingança, após a vítima afirmar ser policial. Ainda segundo a denúncia, os agressores dificultaram a defesa da vítima, que estava desamparada e desacordada. Ela foi socorrida e levada para atendimento médico, apresentando lesões traumáticas de natureza gravíssima.

Outro homem, Matheus Lucas de Oliveira Ribeiro, chegou a responder ao processo, mas foi impronunciado e teve a soltura determinada. Apenas Deivison foi submetido a julgamento. Ele já possui registros criminais anteriores, incluindo violência doméstica, tráfico de drogas e atos infracionais cometidos quando menor de idade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo os autos, a mulher foi cliente da rede entre 2018 e 2023
Justiça
Smart Fit é condenada a indenizar cliente em R$ 40 mil após transfobia
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Ministros do STJ participam de visita institucional ao TJMS -
Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe visita do presidente do STJ
Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
Justiça manda a júri popular acusado de atuar como matador de aluguel na Capital
Atirador chegou pelas costas e mesmo com vítima caída, efetuou mais disparos
Justiça
Justiça mantém preso preventivamente suspeito de execução na Coophavila
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Justiça
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
DIVULGAÇÃO -
Polícia
Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas
Filho e pai -
Justiça
Justiça nega exame de insanidade para homem que matou o pai em Campo Grande
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Cidade
Suspeito de estuprar e matar criança na Capital tinha registros por estupro

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro