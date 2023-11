Acusados de matar e enterrar homem em casa do Amambai são mantidos presos

Andres Adonis Fajardo Llovera e Everson Dos Santos Alencar, presos em flagrante por matar e ocultar o corpo de Wagner Vicente Pereira da Silva, de 30 anos, na noite de domingo (19) na Rua Dos Barbosas, na região do bairro Amambai, em Campo Grande, tiveram a prisão preventiva decretada durante audiência de custódia realizada hoje (22).

A outra presa em flagrante, identificada como Maria Nazare Carneiro Da Silva, que ajudou na ocultação do corpo, ganhou liberdade provisória.

Conforme a decisão, Andres e Everson foram acusados de homicídio qualificado, pelo concurso de agentes, por motivo fútil; com emprego asfixia; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e ocultação de cadáver, quando Maria foi autuada por ajudar na ocultação do corpo.

Porém, como ela tem um filho pequeno que ainda depende dela, acabou ganhando liberdade provisória, tendo que permanecer em casa das 20h às 6h e em período integral nos dias de folga, finais de semana e feriados. No auto da prisão em flagrante, ela chegou a ganhar o direito de pagar uma fiança de R$ 1.320,00, mas como não tinha o valor continuou detida até a audiência de custódia.

O caso – conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1 na segunda-feira (20) quando o corpo foi localizado, o crime teria sido cometido depois de o autor descobrir uma suposta traição da vítima.

Na casa, localizada na Rua Dos Barbosas, Wagner foi enforcado com um pedaço de fio. Depois ele foi enterrado em uma cova, feita pelos autores nos fundos da residência.

