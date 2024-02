Acusados de morte de rapaz em tabacaria são julgados nesta terça

Saiba Mais Polícia Confusão em tabacaria da Moreninha termina em morte

Nesta terça-feira, 06 de fevereiro, Geovane Cardoso Dias e Henrique da Silva Bernardo enfrentarão o tribunal do júri pela morte de Erick Vinicius Leite Messias, de 18 anos. O crime ocorreu na madrugada de 23 de agosto de 2019, na Tabacaria Diamond, localizada no bairro Moreninha II, em Campo Grande.

O julgamento está marcado para acontecer na 1ª Vara do Tribunal do Júri, ainda nesta manhã. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul solicitou que ambos sejam julgados juntos. Henrique é apontado como o autor dos disparos que resultaram na morte de Erick Vinicius.

Conforme as informações processuais, Geovane Cardoso Dias é acusado de fornecer assistência material ao denunciado Henrique da Silva Bernardo, disponibilizando a arma de fogo utilizada no crime. Durante uma confusão na tabacaria, Erick Vinicius Leite Messias morreu aos 18 anos, atingido por um tiro no peito.

