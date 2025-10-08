'Adotada' aos 6 anos, jovem será indenizada após 20 anos de trabalho forçado na Bahia

Uma menina "adotada" aos seis anos por um casal de Salvador será indenizada após ser mantida por duas décadas em condições análogas à escravidão, sob o pretexto de ser uma “filha de criação”. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), divulgada nesta terça-feira (7), e ainda cabe recurso.

A vítima foi levada de Lamarão para Salvador, e passou a viver com o casal em 2003. Desde então, desempenhava tarefas domésticas como limpeza, cozinha e cuidados com os filhos dos patrões, sem remuneração, carteira assinada ou direitos trabalhistas. A jornada começava às 4h da manhã, sendo a escola seu único momento de “descanso”.

Aos 15 anos, engravidou e foi obrigada a abandonar os estudos para cuidar da criança. Somente aos 24 anos conseguiu concluir o ensino básico. Em 2020, ao questionar sua situação, foi colocada para fora de casa. O casal, em sua defesa, alegou que a tratava como filha, mas a versão foi desmentida por testemunhas e pelo Ministério Público do Trabalho.

A relatora do processo afirmou que o caso revela um padrão estrutural de racismo e herança colonial. A Justiça reconheceu o vínculo empregatício, condenou o casal ao pagamento de R$ 100 mil por danos morais e determinou o pagamento de verbas trabalhistas pelo período em que a mulher prestou serviço.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também