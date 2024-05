Adriane Lopes sanciona lei que altera carga horária de psicólogos em Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sancionou nesta segunda-feira (13) a Lei Complementar n. 520, de 10 de maio de 2024, que altera a carga horária semanal dos psicólogos que trabalham na área municipal. A partir da publicação da lei, os profissionais terão uma carga horária de 30 horas semanais.

A nova legislação foi aprovada pelos vereadores da cidade e, segundo a prefeita, é um resultado do diálogo com as categorias profissionais para atender às suas demandas de forma responsável. "A administração municipal mantém a construção em prol das categorias por meio de diálogo e encontrado caminhos para avançar com responsabilidade em todas as demandas dos servidores", disse Adriane Lopes.

A lei foi aprovada pelos vereadores e publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (13).

