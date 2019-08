Agente federal é absolvido de homicídio pela justiça

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O agente penitenciário federal Joseilton de Souza Cardoso, 38 anos, acusado matar o pedreiro Adílson Silva Ferreira dos Santos, 23 anos, em um show sertanejo no ano passado, foi absolvido sumariamente na quinta-feira (15), após alegar agir em legítima defesa.

Joseilton foi preso em flagrante na época e foi liberado cerca de 40 dias depois, pois o juiz entendeu que não havia necessidade de custódia, ele foi denunciado por homicídio simples doloso.

De acordo com o advogado que defende o caso, Dr. José Roberto, após o encerramento da coleta de provas ,o Juiz Dr. Carlos Alberto Garcete, reconheceu a tese da defesa de absolvição sumária, descrita no Artigo 25 do código penal, que é de legítima defesa.

Relembre o caso:

Joseilton de Souza Cardoso, agente penitenciário federal, foi acusado de matar Adilson Ferreira dos Santos. O fato aconteceu no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, localizado no bairro Parque dos Novos Estados, durante o show sertanejo da dupla Henrique e Juliano em setembro de 2017.

