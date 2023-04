AGU bloqueia os bens de mais 45 envolvidos no 8 de janeiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu, nesta sexta-feira (14), o bloqueio dos bens e contas de mais 45 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Com isso, sobre para 223 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato o número de afetados pelos processos movidos pela União contra os envolvidos nos ataques em Brasília no início do ano.

Os acusados do processo mais atual foram presos em flagrante no interior do Palácio do Planalto e tiveram a prisão preventiva decretada, além de serem investigados criminalmente pelos atos de vandalismo cometidos na data.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também