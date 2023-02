AGU pede condenação de pessoas e empresas financiadoras do 8 de janeiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou um pedido de condenação definitiva de 54 pessoas, 3 empresas, uma associação e um sindicato acusados de financiar as viagens de ônibus dos extremistas que estava em Brasília para os atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

O órgão quer que os envolvidos paguem, no total, R$ 20,7 milhões ao erário, montante baseado nos cálculos de prejuízos efetuados por órgãos como Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal.

A AGU afirmou que “ato ilícito quando o titular de um direito (no caso em específico o direito à livre manifestação e reunião pacífica), ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil”.

No pedido, ainda é destacado que os envolvidos “possuíam consciência de que o movimento em organização poderia ocasionar o evento tal como ocorrido”, já que os anúncios de convocação faziam “referência expressa a desígnios de atos não pacíficos (ou de duvidosa pacificidade) e de tomada de poder, fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira, sendo o financiamento do transporte um vetor primordial para que ele ganhasse corpo e se materializasse nos termos ocorridos”.

As pessoas e as empresas tiveram seus bens bloqueados.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também