Menu
Menu Busca domingo, 28 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Alexandre de Moraes autoriza personal trainer para Chiquinho Brazão

Ex-deputado acusado de envolvimento no assassinato de Marielle Franco fará treinos com educador físico por motivos de saúde

28 setembro 2025 - 14h40Carla Andréa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-deputado Chiquinho Brazão a contar com o acompanhamento de um personal trainer durante o cumprimento de prisão domiciliar.

Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, Brazão está em regime domiciliar por questões de saúde.

A decisão atendeu a um pedido da defesa, que apresentou laudos médicos indicando que o ex-parlamentar sofre de hipertensão arterial, diabetes, perda de massa muscular e já passou por um procedimento de colocação de stents arteriais.

Com base nesses dados, os advogados alegaram que os exercícios físicos são essenciais para sua recuperação, mas que devem ser feitos sob supervisão especializada para evitar riscos.

Moraes já havia autorizado anteriormente que Brazão realizasse atividades físicas no condomínio onde reside.

Agora, com a nova decisão, o educador físico Wosornu Ramos foi oficialmente indicado para acompanhar o ex-deputado, com frequência mínima de três vezes por semana.

Segundo o despacho, a presença do profissional é "indispensável" para garantir que os treinos respeitem os limites da condição física de Brazão, assegurando sua segurança e evitando complicações de saúde.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Justiça
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Vereador Papy, em agenda com Adriane Lopes -
Política
Câmara revoga Lei sobre aumento salarial da prefeita e encerra briga judicial
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) -
Política
Presidente da Conafer e ex-sócio de Nelson Wilians serão ouvidos pela CPMI do INSS
Atos extremistas 8/jan/2023 -
Política
Anistia do 8 de janeiro não vai travar outras pautas importantes, garante Hugo Motta
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
Filho e pai -
Justiça
Juiz mantém preso homem que matou o pai a facadas em Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores
Justiça
Justiça de MS manda atingir bens de donos de empresa que enganou consumidores

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira