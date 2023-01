Anderson Torres deve se entregar a PF "o quanto antes", diz advogado

Em entrevista à CNN Brasil, o advogado Rodrigo Roca, um dos que fazem a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que seu cliente irá se entregar à Polícia Federal (PF) o quanto antes.

“Não há uma previsão. Hoje mesmo, noticiou-se a suspensão do serviço de aviação em todos os Estados Unidos, em razão de uma falha no sistema. Então, nós comunicamos isso ao ministro Alexandre de Moraes por escrito de que a decisão judicial o quanto antes”, explicou.

Torres deve retornar ao Brasil o quanto antes, já que teve sua prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Além do ex-secretário, o ex-comandante da Polícia Militar do DF, coronel Fábio Augusto Vieira, responsável pelo patrulhamento ostensivo local, também teve sua prisão decretada pelo ministro.

O ex-ministro também terá que justificar o documento golpista encontrado em sua casa, que sugeria que o presidente na época

