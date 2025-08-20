Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Faculdade Anhanguera, em Campo Grande, está oferecendo atendimentos jurídicos gratuitos à população, com foco em casos da área cível relacionados ao Direito de Família.

A iniciativa busca incentivar a conciliação entre as partes e ampliar o acesso da comunidade à Justiça.

Os serviços contemplam situações como divórcio e partilha de bens, guarda, pensão alimentícia, interdição e curatela, inventário, entre outros.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h (exceto às sextas, quando se encerra às 20h), na Rua Júlio Verne, s/n, ao lado do estacionamento da Anhanguera.

Para participar, é necessário agendar previamente pelo WhatsApp: (67) 3345-6110.

Serviço

NPJ – Faculdade Anhanguera de Campo Grande

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 13h às 21h (exceto sextas, até 20h)

Local: Rua Júlio Verne, s/n – ao lado do estacionamento da Anhanguera

Agendamento: WhatsApp (67) 3345-6110

