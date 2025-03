"Anjo da Morte do PCC" senta no banco dos réus por homicídio em Campo Grande

Rogério Teixeira dos Santos, o "Anjo da Morte do PCC", é julgado nesta sexta-feira (28) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele é acusado de assassinar, a facadas, Antônio Carlos Ramos da Silva Mota, de 25 anos, o "Pretinho". O crime ocorre na noite de 2 de novembro de 2021, na Favela do Mandela, região norte da capital.

Conforme a denúncia, a vítima passeava com seu cachorro quando o acusado desembarcou de um carro para conversar com ele. Durante o diálogo, Antônio virou-se de costas para pegar a coleira do cachorro, momento em que Rogério teria aproveitado para atacá-lo com uma faca. A vítima foi atingida diversas vezes e caiu ao solo. O acusado fugiu.

O atendimento médico foi acionado, mas Antônio não resistiu aos ferimentos. Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque ocorreu de surpresa, sem possibilidade de reação.

Defesa nega acusação

A defesa de Rogério nega que ele tenha sido o autor dos golpes de faca e aponta outro indivíduo, conhecido como "Betão", como verdadeiro responsável pelo crime. Argumenta também que não há provas suficientes que confirmem a autoria por parte do acusado.

O julgamento será conduzido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. A decisão ficará a cargo do Conselho de Sentença, composto por sete jurados sorteados. Eles votarão em cédulas para definir se o réu é culpado ou inocente. O juiz, ao final, dará a sentença conforme a decisão dos jurados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também