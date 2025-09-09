AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro

Nesta terça-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes apresenta seu voto no âmbito da ação penal (AP 2668), na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados, incluindo os generais Augusto Heleno e Braga Netto, são julgados por golpe de Estado e outros quatro crimes.

Alexandre de Moraes é o relator do caso. Após a apresentação do voto dele, votam os outros quatro ministros: Dino, Fux, Cármen Lúcia e Zanin, que preside os trabalhos.

Na semana passada, os advogados dos réus apresentaram seus argumentos. A defesa de Bolsonaro afirmou que não há provas ligando o ex-presidente aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado após a vitória de Lula na eleição presidencial.

Veja ao vivo.

