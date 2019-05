Ao Vivo – Assista a palestra do ministro Barroso no II Congresso Internacional de Direito Eleitoral

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Roberto Barroso, palestra neste momento no II Congresso Internacional de Direito Eleitoral (CONIDEL), que é realizado em Campo Grande.

O evento ocorre no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e promovido pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE).

Ao todo são mais de 30 palestrantes, entre ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e renomados professores doutores do Brasil, Chile, Argentina e Alemanha.

Além de palestrante, Barroso é o grande homenageado no evento.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também