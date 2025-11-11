Menu
Justiça

Ao vivo: STF inicia julgamento de mais 10 réus do Núcleo 3 na tentativa de golpe

O grupo é composto por nove militares de alta patente e um agente da Polícia Federal

11 novembro 2025 - 08h10Sarah Chaves, com STF    atualizado em 11/11/2025 às 08h16
Foto: Fellipe Sampaio/STFFoto: Fellipe Sampaio/STF  

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (11), o julgamento da Ação Penal (AP) 2696, que envolve dez acusados pela tentativa de golpe de Estado. O grupo, conhecido como “Núcleo 3”, é composto por nove militares de alta patente e um agente da Polícia Federal, apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsáveis pelas ações táticas e coercitivas mais violentas da organização criminosa, incluindo planos para eliminar autoridades.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. 

O Núcleo 3 é formado por: Bernardo Romão Corrêa Netto, Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Resende Jr., Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Jr., Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros e Wladimir Matos Soares.

A sessão começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguida da manifestação do procurador-geral Paulo Gonet e das defesas. Depois, Moraes apresenta seu voto, seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. A decisão será tomada por maioria, podendo resultar em absolvição ou condenação.

Condenações 
Já foram julgados e condenados 15 réus: oito do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete ex-integrantes de seu governo, e sete do Núcleo 4.  

O julgamento do Núcleo 2 (AP 2693), formado por seis réus acusados de disseminar desinformação e ataques a instituições, está marcado para começar em 9/12.

Em relação ao Núcleo 5, integrado unicamente pelo empresário Paulo Figueiredo, a denúncia da PGR ainda não foi apreciada. 

