Menu
Menu Busca terça, 18 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Justiça

Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação

O Núcleo 3 é formado por militares de alta patente das Forças Especiais do Exército; todos réus na Ação Penal 2696

18 novembro 2025 - 10h37Vinícius Santos
O ministro do STF, Alexandre de MoraesO ministro do STF, Alexandre de Moraes   (Rosinei Coutinho/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta terça-feira (18), o julgamento dos réus do Núcleo 3 no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022.

O Núcleo 3 é composto por nove militares, entre eles os chamados “kids pretos”, integrantes das Forças Especiais do Exército, além de um agente da Polícia Federal. 

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo planejou as “ações mais severas e violentas” da organização criminosa, incluindo operações voltadas ao assassinato de autoridades.

Os réus da Ação Penal 2696 são:

- Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva;

- Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

- Márcio Nunes de Resende Jr., coronel do Exército;

- Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;

- Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;

- Ronald Ferreira de Araújo Jr., tenente-coronel do Exército;

- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército; e

- Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

Todos respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A sessão de hoje se iniciou com o voto do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, devem votar os ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, finalizando com o presidente do colegiado, Flávio Dino. Caso haja condenação, o julgamento passará para a fase de dosimetria, em que será calculada a pena individual de cada réu.

Na semana passada, a Primeira Turma concluiu a etapa das sustentações orais da PGR e das defesas dos réus. O julgamento é presencial e transmitido ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube; veja:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos a caminho de Dubai
Justiça
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Interior
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Luís Roberto Barroso -
Justiça
STF cria níveis de sigilo e dificulta acesso do cidadão a processos; veja documento
Urnas de votação
Interior
Justiça identifica candidaturas 'fakes' e manda anular votos do PT/PC do B/PV em Itaquirai
Desembargadora durante sabatina -
Política
Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas, é aprovada pelo Senado para integrar o CNJ
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF enterra mais um HC e mantém condenação de Bolsonaro por liderar tentativa de golpe
TJ encerra ação e desobriga deputados de devolver salários extras recebidos indevidamente
Justiça
TJ encerra ação e desobriga deputados de devolver salários extras recebidos indevidamente
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante vai até quarta-feira em razão do feriado nesta semana
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
STJ mantém Ronaldo Chadid afastado do TCE-MS em meio a processo por corrupção
Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande
Justiça
Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande