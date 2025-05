AO VIVO: Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets; assista

A influenciadora digital Virgínia Fonseca está prestando depoimento nesta terça-feira (13) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado Federal.

A comissão investiga os impactos dos jogos de aposta online, como “Tigrinho” e “Aviãozinho”, no orçamento das famílias brasileiras e possíveis ligações com crimes como lavagem de dinheiro.

A convocação de Virgínia foi aprovada em 3 de dezembro de 2024, por iniciativa da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A senadora justificou o pedido destacando a “expressiva popularidade e relevância” da influenciadora no mercado digital e seu envolvimento em campanhas de marketing para casas de apostas.

Virgínia soma mais de 90 milhões de seguidores em suas redes sociais, o que, segundo Thronicke, confere-lhe grande influência sobre o público.

Durante o depoimento, Virgínia apresentou um habeas corpus preventivo que lhe permite permanecer em silêncio para não se autoincriminar. A medida legal a autoriza a não responder a perguntas que possam implicá-la em práticas ilegais relacionadas à promoção de jogos de azar.

A CPI das Bets foi instalada em 12 de novembro de 2024 e tem 130 dias para concluir os trabalhos. Além de Virgínia Fonseca, outros influenciadores e personalidades públicas foram convocados para prestar esclarecimentos sobre o envolvimento com plataformas de apostas online.

A comissão busca entender como as plataformas de apostas online se relacionam com influenciadores digitais e se utilizam de suas imagens para atrair novos usuários, além de investigar possíveis irregularidades no setor.

A sessão da CPI está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do Senado Federal. Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também