Justiça

Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado

O presidente da entidade de classe, Bitto Pereira, destacou o significado dessa decisão da Justiça: "É uma vitória importante, um primeiro passo no combate a esses criminosos"

05 novembro 2025 - 11h43
Bitto Pereira, presidente da OAB/MS Bitto Pereira, presidente da OAB/MS   (Sarah Chaves)

A Justiça Federal deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência feito pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), sob presidência do advogado Luís Cláudio Alves Pereira, o Bitto Pereira. A decisão determina que as companhias telefônicas criem um canal específico para o bloqueio imediato de linhas utilizadas por criminosos no chamado “Golpe do Falso Advogado”.

A medida é resultado de uma Ação Civil Pública movida pela OAB/MS, que visa responsabilizar grandes grupos corporativos de tecnologia — as chamadas big techs — e outras instituições pelo aumento de golpes aplicados por falsários que se passam por advogados, prejudicando pessoas em Mato Grosso do Sul.

Segundo a OAB/MS, a criação de um canal exclusivo permitirá que a entidade atue como um centro de triagem para denúncias de advogados e cidadãos. Quando uma linha telefônica for utilizada por criminosos para aplicar o golpe, a vítima ou a OAB de sua cidade poderá comunicar a Seccional, que levará imediatamente a informação às operadoras. 

As companhias terão então a obrigação de bloquear de forma imediata a linha utilizada. Em pronunciamento, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, ressaltou a importância da decisão:

“É uma vitória importante, um primeiro passo no combate a esses criminosos. A Justiça Federal determinou que as companhias telefônicas adotem um canal específico sobre o Golpe do Falso Advogado.”

As intimações às companhias telefônicas já foram expedidas pela Justiça Federal, garantindo a execução inicial da decisão. A entidade afirma que o combate à fraude será contínuo, reforçando que a luta contra os falsários será permanente em Mato Grosso do Sul.

A OAB/MS também reforça que a confirmação da identidade de advogados pode ser feita no site da Seccional, por meio da ferramenta de verificação. Em casos de suspeita ou tentativa do “Golpe do Falso Advogado”, a denúncia deve ser feita pelo canal oficial: https://oabms.org.br/denuncia-falso-advogado/

Além disso, a entidade incentiva o uso da plataforma ConfirmADV, da OAB Nacional, que permite verificar se um advogado está regularmente inscrito. O Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), mantido pelo Conselho Federal da OAB, pode ser consultado para confirmar a regularidade profissional dos advogados.

Vanguard - Sound

