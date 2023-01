Após ataque contra Moraes, sistema do CNJ é invadido novamente

O sistema interno do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi invadido nesta quinta-feira (19), dias após uma primeira invasão, que dia 4 de janeiro mirou o ministro Alexandre de Moraes. Na data, foi inserido um mandado de prisão contra o ministro, assinado por ele mesmo.

Segundo o Metrópoles, o CNJ confirmou ao portal a nova invasão ao seu sistema interno, e afirmou que a Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o caso.

Na invasão desta quinta-feira, foram detectados acessos atípicos à plataforma GitLab, repositório de projetos desenvolvidos em ambiente colaborativo.

Em nota, o CNJ informou que “a plataforma foi retirada do ar e todos os acessos ao serviço foram temporariamente suspensos”, e que “foram implementadas novas medidas de segurança e a investigação quanto aos fatos permanece em sigilo, com inquérito já instaurado perante a Polícia Federal”.

