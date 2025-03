ApÃ³s erro, FGV irÃ¡ reaplicar prova do concurso para o TRT-MS

Saiba Mais Justiça TRT/MS cobra explicação da FGV sobre erro material em prova de concurso

A Fundação Getúlio Vargas informou, por meio de comunicado divulgado nesta terça-feira (11), que irá reaplicar as provas do concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul (TRT-MS) após erros nas avaliações.

Serão reaplicadas as provas para todas as especialidades de Analista Judiciário, com a reaplicação das provas objetivas e discursivas acontecendo em data ainda a ser divulgada, junto ao cronograma retificado para as próximas etapas do concurso.

Na segunda-feira (10), o TRT-MS informou que estava ciente dos erros de elaboração e que já havia solicitado um posicionamento da FGV sobre os problemas relatados. Posteriormente, a FGV reconheceu erro na estrutura de prova, com o conteúdo programático cobrado não contemplando a 1ª retificação do edital de abertura.

As provas, aplicadas no último domingo (9), contaram com 13.080 candidatos inscritos e visavam preencher 14 vagas imediatas, sendo quatro para técnico judiciário (nível médio) e dez para analista judiciário (nível superior), além da formação de cadastro de reserva. Segundo o Tribunal, 6.094 candidatos não compareceram às provas, o que corresponde a uma taxa de abstenção de 46,59%.

