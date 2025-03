ApÃ³s ficar 22 anos 'sumido', acusado de matar mulher no Nova Lima pede liberdade

Luciano Duarte Servim, de 57 anos, preso em Campo Grande em dezembro de 2024, é acusado de matar Maria Cristina Flores Recalde com um tiro no dia 18 de julho de 2002, no bairro Nova Lima. Ele ficou foragido por 22 anos e agora tenta a revogação da prisão preventiva.

A defesa de Luciano solicita a liberdade provisória, argumentando que ele está disposto a colaborar com as investigações. Alega também que o acusado é réu primário, tem bons antecedentes e que a prisão não é necessária para garantir o andamento do processo ou a ordem pública. Além disso, diz que é trabalhador autônomo e sustenta um filho de 5 anos e sua companheira.

Em uma tentativa anterior, a Justiça já havia negado o pedido de soltura, e o caso segue em trâmite. O irmão de Luciano, Claudio Duarte Servim, também é procurado pela polícia por envolvimento no caso, com um mandado de prisão válido até 2042. Informações sobre o paradeiro de Claudio podem ser repassadas à polícia pelo telefone 190.

