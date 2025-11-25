Após julgamento, "Drama" sai absolvido da acusação de homicídio em Campo Grande

Nesta sexta-feira (25), os jurados decidiram absolver Rafael Ortiz Sobrinho, o “Drama”, de 29 anos, acusado de matar a tiros Hugo Henrique Beltrão Santana, no dia 31 de dezembro de 2023, no bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Durante o julgamento, o Ministério Público Estadual (MPMS) pugnou pela condenação do acusado, nos termos da decisão de pronúncia. A defesa técnica de Rafael Ortiz apresentou diversas teses e subteses:

- Em relação ao homicídio contra Hugo Henrique Beltrão Santana: absolvição por negativa de autoria; absolvição genérica; afastamento das qualificadoras em caso de condenação.

- Em relação ao homicídio tentado por erro de execução contra a segunda vítima, que sobreviveu ao ataque: absolvição por negativa de autoria; absolvição genérica; afastamento das qualificadoras em caso de condenação.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, contudo, decidiu absolver o réu. Diante da soberania dos jurados, o juiz Carlos Alberto Garcete, presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a imediata revogação da prisão preventiva do sentenciado.

O MPMS ainda pode recorrer caso entenda que a decisão foi contrária às provas constantes nos autos processuais.

Segundo a denúncia, Hugo Henrique foi morto enquanto estava acompanhado de várias amigas em um Hyundai HB20. Apesar dos disparos, nenhuma das demais ocupantes do veículo morreu; apenas uma delas foi atingida.

A investigação da Polícia Civil apontou que Rafael Ortiz mantinha um relacionamento com uma jovem que, durante um período de separação entre os dois, teve um breve envolvimento com Hugo Henrique, incluindo relações sexuais. Esse fato teria causado desconforto no acusado, que então decidiu praticar o crime — e agora saiu absolvido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também