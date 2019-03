Aprovada em 1Âº lugar no concurso nacional da magistratura tomarÃ¡ posse no TRT/MS

O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Desembargador Nicanor de Araújo Lima, tem a honra de convidar para o Ato Solene de posse da senhora Vivian Letícia de Oliveira no cargo de Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 24ª Região. A solenidade será realizada no dia 5 de abril (sexta-feira), às 13 horas, no Gabinete da Presidência, na sede do TRT, em Campo Grande.

Vivian Oliveira foi aprovada em 1º lugar no I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho e optou por ser lotada em Mato Grosso do Sul. Segundo ela, além da proximidade do Estado com o seu local de origem (Santa Catarina), a escolha se deu pelas ótimas referências vindas do TRT da 24ª Região. "Ocupar a primeira colocação é uma alegria imensa, pois ser magistrada do trabalho é um sonho", celebrou. "Trabalho no TRT da 9ª Região (PR) como servidora e ao longo do tempo vim me familiarizando com a atuação dos magistrados e me encantando com essa atuação", completou.



O Concurso Nacional teve cinco etapas. Inicialmente, 13.604 participantes candidataram-se às vagas oferecidas no certame. A posse dos 146 candidatos aprovados nos sete Tribunais Regionais do Trabalho indicados está programada para ocorrer simultaneamente no dia 5 de abril. "O concurso é muito difícil e selecionou os mais preparados, através de provas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, provas orais, provas de títulos e outras etapas que a inscrição exige", disse o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior do Trabalho (CSJT), Ministro Brito Pereira.

Deixe seu Comentário

Leia Também