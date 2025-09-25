Menu
Justiça

Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande

A vítima foi morta a golpes de faca, sendo que um atingiu o coração

25 setembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Momento em que o suspeito chega a prisãoMomento em que o suspeito chega a prisão   (Divulgação/PCMS)

Está marcado para o dia 8 de outubro o júri popular de Douglas Mikael Teles de Sousa Gabilani, de 31 anos, acusado de matar Eduardo Souza Lima (34 anos), conhecido como “Duda”, em Campo Grande.

Segundo denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu em 23 de agosto de 2024, no bairro Jardim Los Angeles. De acordo com a acusação, o réu teria ido à residência da vítima para cobrar a transferência de um valor ganho anteriormente no aplicativo de apostas conhecido como “jogo do tigrinho”.

A vítima já havia transferido parte do valor, mas não conseguiu concluir a transação devido ao limite diário de movimentação bancária. O impasse teria gerado discussão entre os dois, momento em que Douglas, portando uma faca, golpeou Eduardo, atingindo-o fatalmente. Após o crime, o acusado fugiu do local, e a vítima morreu no endereço.

Nos autos, a promotoria aponta que o crime foi cometido por motivo torpe, já que o acusado agiu por acreditar que a vítima não devolveria o dinheiro. Durante a instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas, que relataram que o ataque foi inesperado e atingiu o coração da vítima, dificultando qualquer reação de defesa.

Douglas Gabilani nega a prática do crime em juízo, mas, em depoimento à polícia (delegacia), confessou ter desferido o golpe durante uma luta corporal com Eduardo. O julgamento será realizado pelo Conselho de Sentença, que decidirá se o réu será condenado ou absolvido. Douglas permanece preso por determinação do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

