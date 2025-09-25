Assassinato ligado ao "jogo do tigrinho" leva homem ao banco dos réus em Campo Grande

Está marcado para o dia 8 de outubro o júri popular de Douglas Mikael Teles de Sousa Gabilani, de 31 anos, acusado de matar Eduardo Souza Lima (34 anos), conhecido como “Duda”, em Campo Grande.

Segundo denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu em 23 de agosto de 2024, no bairro Jardim Los Angeles. De acordo com a acusação, o réu teria ido à residência da vítima para cobrar a transferência de um valor ganho anteriormente no aplicativo de apostas conhecido como “jogo do tigrinho”.

A vítima já havia transferido parte do valor, mas não conseguiu concluir a transação devido ao limite diário de movimentação bancária. O impasse teria gerado discussão entre os dois, momento em que Douglas, portando uma faca, golpeou Eduardo, atingindo-o fatalmente. Após o crime, o acusado fugiu do local, e a vítima morreu no endereço.

Nos autos, a promotoria aponta que o crime foi cometido por motivo torpe, já que o acusado agiu por acreditar que a vítima não devolveria o dinheiro. Durante a instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas, que relataram que o ataque foi inesperado e atingiu o coração da vítima, dificultando qualquer reação de defesa.

Douglas Gabilani nega a prática do crime em juízo, mas, em depoimento à polícia (delegacia), confessou ter desferido o golpe durante uma luta corporal com Eduardo. O julgamento será realizado pelo Conselho de Sentença, que decidirá se o réu será condenado ou absolvido. Douglas permanece preso por determinação do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também