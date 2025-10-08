Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Assassinato motivado pelo "jogo do tigrinho": acusado pega 17 anos de prisão

O juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou que o réu continue preso e fixou uma indenização mínima de R$ 10 mil aos familiares da vítima

08 outubro 2025 - 17h35Vinícius Santos
Momento em que o suspeito chega a prisãoMomento em que o suspeito chega a prisão   (Divulgação/PCMS)

Em julgamento realizado nesta quarta-feira (8), Douglas Mikael Teles de Sousa Gabilani, de 31 anos, foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão pelo assassinato de Eduardo Souza Lima, de 34 anos, o “Duda”. A sessão ocorreu na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos.

O crime ocorreu em 23 de agosto de 2024, no bairro Jardim Los Angeles, e teve como motivação um desentendimento envolvendo o aplicativo de apostas “jogo do tigrinho”. Segundo as investigações, Douglas teria se dirigido à residência de Eduardo para cobrar uma quantia referente a um prêmio obtido no aplicativo. A vítima já havia transferido parte do valor, mas não conseguiu concluir o restante devido ao limite diário de movimentação bancária, o que gerou o impasse.

Durante a cobrança, os dois iniciaram uma discussão que terminou de forma trágica. Douglas teria utilizado uma faca para atingir Eduardo, causando sua morte no local. Conforme o laudo necroscópico, a vítima recebeu dois golpes de faca, sendo que um atingiu o coração, evidenciando a intenção de matar. Após o crime, o acusado fugiu, sendo localizado posteriormente pelas autoridades durante o curso das investigações.

No julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu homicídio qualificado. A confissão do réu foi considerada atenuante, mas o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidos como qualificadoras.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos destacou na sentença que a culpabilidade de Douglas é reprovável, considerando que o crime foi praticado com dolo intenso, evidenciado pelos golpes desferidos contra a vítima. 

O magistrado também ressaltou que a vítima não contribuiu para a prática do crime e que o acusado apresenta má conduta social, com diversas passagens pelo sistema prisional, incluindo episódios de fuga, demonstrando desconsideração pelas leis e pela aplicação da justiça criminal.

Apesar de o réu ter antecedentes, o juiz decidiu não valorizar negativamente suas condenações anteriores, mantendo o foco na gravidade do crime atual. A prisão de Douglas permanece, de modo que ele deve aguardar eventuais recursos preso. 

O juiz aplicou ainda entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1068, que reconhece a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e permite a execução da pena mesmo com a possibilidade de apelação.

Além da pena de reclusão, o magistrado fixou uma indenização mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos familiares da vítima, ascendentes e descendentes, a título de dano moral, valor que será corrigido monetariamente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Casa onde ocorreu o crime -
Polícia
"Psicopata", diz comandante do Choque sobre assassinato de idoso no Caiobá
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região da Bahia
Justiça
'Adotada' aos 6 anos, jovem será indenizada após 20 anos de trabalho forçado na Bahia
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Policial do GAECO -
Justiça
Justiça aponta esquema de desvio na OMEP e impõe R$ 3 milhões em penalidades
Coronel Rigoberto Rocha da Silva -
Polícia
Assassinato no Pedrossian é classificado como acerto de contas: 'premeditado'
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Homem é julgado por matar após briga por dinheiro do "jogo do tigrinho" na Capital
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Mais de 7 facadas: rapaz é condenado a 5 anos de prisão por assassinato na Duque de Caxias
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Cartórios garantem a autenticidade, a segurança e a publicidade de todos os atos jurídicos no país -
Oportunidade
TJMS lança concurso para delegação de cartórios em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel