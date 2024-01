Assassino de estudante em briga por cachorro vai a júri popular em Campo Grande

O Juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou nesta semana que Lincoln Márcio D'Elia, de 41 anos, será levado a júri popular pelo assassinato do estudante Luiz Henrique de Souza Barbarotti, de 21 anos, ocorrido em 23 de março de 2018 durante uma discussão envolvendo cachorros.

Segundo a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime ocorreu por volta das 23h20min, na Rua do Seminário, no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. Na briga relacionada a cães, Luiz Henrique foi atingido por tiros disparados por Lincoln Márcio D'Elia.

O réu será julgado pelo crime de homicídio e também por lesão corporal, já que outra vítima envolvida na confusão foi agredida com coronhadas por D'Elia. Além disso, o réu enfrentará acusações de vias contra um terceiro envolvido, também atingido com coronhadas.

A data do julgamento ainda não foi marcada. Até lá, Lincoln Márcio D'Elia permanece em liberdade, aguardando o desenrolar do processo.

