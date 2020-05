Assembleia fechará semestre em home office

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 30 de junho, a suspensão de atendimento ao público nas dependências da Casa de Leis, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial do Legislativo na sexta-feira (22).

A medida é para prevenir o contágio pelo novo coronavírus entre os deputados estaduais, servidores, terceirizados e cidadãos visitantes da Assembleia.

Também foi prorrogado a realização de qualquer evento coletivo. A suspensão anterior valeria apenas até esta segunda-feira (25).

Ainda segundo a publicação, também foi suspenso o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa. As atividades parlamentares continuam a ser realizadas de maneira remota, com auxílio de ferramentas tecnológicas.

Os cidadãos podem acompanhar o trabalho do Legislativo Estadual por meio do site ou nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

