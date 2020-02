Vítima de atentado hoje, Trutis tem trajetória de encrencas

O deputado federal Loester Trutis (PSL), que teve o carro alvejado por tiros na manhã deste domingo (16), tem um histórico de brigas e um processo por danos morais que tramita na justiça.

O atentado contra Trutis nesta manhã aconteceu quando o deputado estava à caminho de Sidrolândia para cumprir agenda. Todos que estavam no veículos se encontram bem e ninguém está ferido. O JD1 Notícias tentou entrar em contato com assessoria do parlamentar, mas não obtivemos resposta.

O deputado que também já foi acusado de ameaçar uma família dona de uma funilaria no bairro Universitário após discussão sobre o conserto do seu carro em janeiro, está sendo processado por indenização de danos morais desde 2018, após um conflito na internet.

O processo em questão, foi por conta de uma avaliação negativa que o deputado recebeu na conta do Facebook de seu restaurante, antes mesmo de abrir, e pediu para que seus seguidores iniciassem uma "guerra" para "equilibrarem o jogo".

Então os seguidores do parlamentar começaram a atacar por mensagens a pessoa que comentou negativamente sobre o restaurante do Loester, alguns comentários eram ofensivos e até homofóbicos. Foi quando a vítima dos ataques incentivados por Trutis, entrou com um processo na justiça solicitando uma indenização monetária de R$ 20 mil por danos morais.

