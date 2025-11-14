Menu
Justiça

'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho

Conselho de Sentença decidirá hoje o futuro do acusado de colaborar com homicidas na execução de Alexandre Marimoto

14 novembro 2025 - 08h56Vinícius Santos
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução)

Senta no banco dos réus do Tribunal do Júri, nesta sexta-feira (14), Jânio Vinícius Bueno dos Santos, conhecido como “Bafo”, por envolvimento no assassinato a tiros de Alexandre Pereira Marimoto, ocorrido em 24 de agosto de 2022.

O crime aconteceu no bairro Aero Rancho, em plena luz do dia, e estaria ligado a um suposto acerto de contas após uma briga em uma tabacaria dias antes dos fatos.

Jânio Vinícius Bueno dos Santos é suspeito de esconder a arma usada no crime pelos outros coacusados, que, no decorrer das investigações, confirmaram que ele sabia do homicídio, praticado por seus comparsas Eryson e Lucas.

O julgamento ocorre ao longo do dia, sob a presidência do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, ocasião em que serão apresentadas aos jurados as teses de acusação e defesa. Ao final, o Conselho de Sentença dará sua decisão, que é soberana.

