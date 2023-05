Banhos e Horbach deixam o TSE nesta semana

Pedro Molina, com informações da Agência Brasil

Os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach devem deixar nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e com o fim dos mandatos, o presidente Lula fará suas primeiras nomeações para o tribunal.

Banhos deve deixar a Corte Eleitoral nesta quarta-feira (17) e sairá do cargo por ter cumprido a período máximo permitido de dois biênios. Já Horbach deixará o tribunal nesta quinta-feira (18) após optar por não figurar entre os nomes que concorrerão à permanência.

Com a saída, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá aprovar uma lista tríplice, com os três nomes mais votados sendo enviados em seguida à Presidência da República. Não há prazo legal para a escolha.

O TSE é composto por sete ministros: três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dois advogados com notório saber jurídico.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também