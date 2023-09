Barroso assume presidência do STF

O ministro Luís Roberto Barroso tomou posse, nesta quinta-feira (27), como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em solenidade no Plenário da Corte. O ministro Edson Fachin assume como vice-presidente.

A cerimônia teve início às 16h20, e contou com a cantora Maria Bethânia, uma das grandes vozes do MPB, cantando o Hino Nacional no início da sessão.

Mesmo com cirurgia marcada para esta sexta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente, utilizando máscara devido a recomendação médica. Também estiveram presentes os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Barroso irá presidir o STF por dois anos, e assume a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente, já que completa 75 anos em 2 de outubro. Ela decidiu deixar o cargo antes da data de sua aposentadoria.

