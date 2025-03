Barroso diz que seria "bom julgar este ano" a tentativa de golpe

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira (28) que o melhor seria julgar ainda neste ano o processo que julga a tentativa de golpe liderada ex-presidente Jair Bolsonaro, evitando que a análise ocorra em 2026, durante as eleições.

“Seria bom julgar este ano para evitar o ano eleitoral”, disse o ministro.

Apesar disso, Barroso destacou que tudo dependerá do andamento regular do processo, que prevê a garantia dos direitos inerentes a cada parte. “O devido processo legal vem à frente do ano eleitoral. Portanto, vai depender da tramitação”, disse o presidente do STF.

A fala ocorreu após uma aula inaugural na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). “Eu tenho dificuldade de prever [quando será o julgamento], porque, recebida a denúncia, vão ser requeridas as provas. Portanto, depende do número de testemunhas que cada réu vai indicar, depende se eles vão pedir prova pericial que demande mais tempo”, explicou.

